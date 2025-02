Elu mustrites jookseb jõuline ja äge naisliin

Krõõt Nõmmela-Mehide kõneles, et näitus, mille teosed on valminud aastatel 2020–2022, aga õige näitusepaiga leidsid alles nüüd, koosneb kolmest osast: tapeetidel on «Perekonna mustrid», 19. sajandist pärit saunauksel «Kodu mustrid» ja vanades pildiraamides «Pere mustrid». «Need on olnud eraldi teosed, aga kuna neis on sarnane joon, on nad näituseks kokku pandud,» nimetas kunstnik. «Siin on vanade asjade teema ja hästi taotluslikult kõik käsitöönduslik,» rõhutas ta.