Kohvik nagu teater ise: hommikune nägu õhtusega ei sarnane

On alanud teatrikuu ja hiljuti tähistas Rakvere teater 85. aastapäeva. Kaks kaalukat põhjust on rohkem kui küll, et uurida lähemalt seda poolt teatrimajast, mida tihti enesestmõistetavaks peetakse, ent milleta ... ei teagi, kuidas üldse hakkama saadaks. Kuidas teile meeldiks teater kohvikuta?