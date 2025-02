Tehisintellekt on mustrite äratundmise masin, kuid tal on siiski puudu iseenda reflekteerimise võimest. Paljudele küsimustele ta ei oska vastata – ehkki tal võiks olla teadmised. Ta kipub keerutama nagu inimene, ei pane pilti kokku. Seni, kuni saab vastata, nagu alati on vastatud või nagu on kirjas, saab vastuse. Kui on vaja kujutlusvõimet, konkreetsemat näpuga järje ajamist, on raskem. Minu arust intelligentsus on nägemine. Kui varem saime arvutile ülesande andmisel konkreetse vastuse, siis nüüd oleme jõudnud arvuti udutamise ajastusse.