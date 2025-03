Sünoptik: märtsi algus võib tuua üle kümne soojakraadi

"Samas kerged miinuskraadid veel päris ära ei kao ja lumi ning lörts pole ka menüüst välja kriipsutatud. On võimalus, et 6.-8. märtsi paiku jõuab meile mahedam õhumass ja siis tõuseb õhutemperatuur sisemaal juba +10 kraadini ja ehk kõrgemalegi," annab Kiitsak lootust.

Märtsi esimesel päeval katab keskkonnaagentuuri ilmateenistuse prognoosi kohaselt Eestit väheaktiivne rõhuväli, kus niiskust on rohkelt. Ilm on peamiselt pilves. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi, Kagu-Eestis ka lund, nähtavust piirab udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul pöördub läänekaarde 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.