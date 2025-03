Tapa Grossi poe ehitamisega liiguti edasi

Tapa vallavolikogu on kehtestanud Loode tn 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha ning see hõlmab Loode tn 8 kinnistut, osa Paide kergliiklusteest ja Loode tänava lõiku kuni Loode tn 10 kinnistu piirini.