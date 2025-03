Tamsalus tähistati riigi aastapäeva eesti luulega

Tegemist oli kodanikualgatusega ja sooviga ühendada erinevaid põlvkondi, sidudes neid eesti luule ja lauluga. Väikesel töögrupil – Kadri Kask ja Maarit Vaikmaa – tekkis soov ja idee tuua Tamsalu inimesteni luule, ja just nimelt selline eesti luule, mida on viisistatud. Ühendust võeti Eesti Kirjanduse Seltsiga, kes toetas ettevõtmist ja andis loa kasutada seltsi sümboolikat. ​Esinesid kohalikud Tamsalu neiud ja naised Eliise-Marie Soll, Laura Mätlik, Marii Raudsepp, Martta Raudsepp, Kerstin Nurmsalu, Õnnela Raudsepp, Maarit Vaikmaa ja neid juhendav muusikaõpetaja Kadri Kask. Lisaks neile astusid üles Kadrina lasteaia Sipsik lapsed Lisett Saarmets ja Rasmus Suurkivi koos õpetaja Kaidi Kivroga.

"Väga nauditav on, et naabervalla lapsed tulid Tamsalusse toreda kingitusega. Julge on elada, kui kasvamas on sellised väikesed inimesed, kes armastavad ja austavad eesti kirjandust ja ajalugu," sõnas Maarit Vaikmaa, üks korraldajatest. Üritusel kõlas eesti luuletajate L. Koidula, E. Enno, V. Luige, A. Haava, H. Runneli, B. Alveri, J. Viidingu, P. Volkonski luule. Kuulati noorte kohalike lauljate, Vaiko Epliku, Hedvig Hansoni, Estonian Voicesi, Hendrik Sal-Salleri, Ultima Thule ja Kosmikute tõlgendusi nende luuletajate loomingust.