Teise maakonna peokorraldaja tahtis Kadrina vallalt toetust, aga jäi tühjade pihkudega

Wildin´ Estonia projektijuht Hannes Linno märkis vallale saadetud koostööpakkumises, et Väinjärve veepidu on piirkonna pikima ajalooga festival, millest üldiselt on tänaseks kasvanud välja piirkonna suurim kogupere festival. Veepidu on piirkonnas väga suur festival, mis kaasab väga palju inimesi Jõgevamaalt, Järvamaalt, Viljandimaalt ja Lääne-Virumaalt kui ka tervikuna üle-Eesti.

"Loodame väga, et Kadrina vallavalitsus leiab võimaluse alates 2025. aastast antud sündmust toetada rahalise panusega. Sellistel alustel peame oluliseks, et korraldaja ja omavalitsuse vahel tekiks pidev ja hea koostöö, et ka omavalitsus saaks sellest maksimaalselt tagasi. Seega loodame, et ühine visioon tulevikku on aluseks ka toetusele," seisab kirjas. Lisaks märgiti ära, et sündmus toob otseselt KOV-le tulu tagasi läbi tulumaksu, kuid jäeti lisamata mil moel see tulumaks läbi riigi just Kadrina valda tagasi tuleb.