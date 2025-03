Ebavere metaanitehasest paistvad leegid on päästele kõvasti tööd andnud

​Millal gaasi põletamise vajadus tekib? Arendusjuhi selgitusel siis, kui kohalik maagaasi trass ei suuda gaasi vastu võtta või on muu tarnega või gaasi kvaliteediga seotud tehniline probleem. "See on oluline nii ohutuse kui ka keskkonna aspektist, sest metaangaas on kümneid kordi ohtlikum kasvuhoonegaas, kui seda on CO2," rääkis Koort. Tema selgitusel on see tavapärane, et leek on põletist väljas ja pärast põletamist ise kustub, sest põleti selliselt toimibki.