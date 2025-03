Koolipoisid oleks äärepealt BMF/Rakvere hooaja ära lõpetanud

Peamiselt vaid 16-17-aastastest koolipoistest koosnev Audentes on Rakvere kogenud meestele pakkunud parajat peavalu. Seda üllatavam on, et viimastel aastatel on kohtutud ametlikes mängudes 14 korda ja enne käimasolevat veerandfinaali oli Audentes võitnud vaid korra eelmisel hooajal. Seeria avamängus laupäeval võtsid koolipoisid Rakvere vastu aga kindla 3:1 (25:22, 25:14, 28:30, 25:19) võidu.