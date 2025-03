Inspektorid võtavad kuu aja vältel fookusesse hoolekandeasutused

Kontrollitakse peamiselt ööpäevast hooldus- ja rehabiliteerimisteenust osutavaid tervishoiuasutusi, eri- ja üldhooldekodusid, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuseid ja tugikodusid. Valimis on ka need hooned, kuhu on paigaldatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteadete edastamise võimekus häirekeskusesse.



2024. aastal tuli Virumaa päästjatel hoolekandeasutustes automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi algatatud sündmustele sõita ligi 150 korral. "Enamasti oli tegu valehäiretega, kus põhjuseks olid hooldustööde tegemine, hooldamata seadmed ja tehnilised rikked," selgitas valikut ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Gerli Pajula.



​"Hoolekandeasutuste tuleohutust kontrollime, et oleks tagatud seal viibivate inimeste – eakate, erivajadustega inimeste ja töötajate – turvalisus. Sellistes asutustes on sageli liikumisraskustega või täielikult hooldusest sõltuvaid inimesi, kelle evakueerimine tulekahju korral võib olla keeruline ja ajamahukas. Regulaarsed kontrollid aitavad ennetada tuleohutusnõuete rikkumisi ning vähendada tulekahjude tekkimise riski," rääkis Pajula.



​Kontrollitavates hoolekandeasutustes on fookuses tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja evakuatsioonivalgustuse seisukord, tulekustutite nõuetekohane paigaldus ja töökorras olek. Vaadatakse üle ka väljumis- ja evakuatsiooniteede, sh tuletõkkesektsioonide puhul nende terviklikkus ja tuletõkkeuste korrasolek. Muuhulgas vaadeldakse, kuidas on täidetud ohutusnõuded siseruumides elektriseadmete kasutamisel, kuidas on korraldatud suitsetamine ja kuidas ollakse valmistunud tulekahju korral tegutsemiseks.



​Ohutusjärelevalve büroo nõunik selgitas, et sel korral kontrollitakse eelkõige asutusi, kus eelmise aasta tuleohutuse kontrollimise käigus tuvastati rikkumisi. "Möödunud aastal kontrollitud hoolekandeasutustest 68 protsendil esines tuleohutusnõuete rikkumisi. Kontrollime neid hoolekandeasutusi uuesti, sest tahame veenduda, et tuleohutus neis majades on kindlalt tagatud," lisas Pajula.