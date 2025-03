Pioneeritarkused on tähtis osa kaitseliitlaste pagasis

"Pioneeriõppest tulenevad teadmised on vajalikud igale võitlejale selleks, et takistada vastase liikumist kõikvõimalikul moel," ütles maakaitsekompanii rühmaülem lipnik Ahti Valdmets. "Suuremates tegevustes, kus kergejalaväelased vajavad tuge, aitab meid pioneerirühm, aga teatud taktikalistes tegevustes peab iga kaitseliitlane mõtlema kastist välja ja nuputama lisaks väljaõppes pakutavale uusi lahendusi, et teha vastase liikumine võimalikult raskeks ja elu väljakannatamatuks. Vabatahtlik, kes treenib igal ajal ja iga ilmaga, on võitmatu!"