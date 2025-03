Repliik: kevad

On see siis veidi kõrgemalt käiv päike, nii et kell 17 töölt koju minnes on õues veel päris valge. Või akna taga lakkamatult sädistavad rasvatihased või tunne, et jala all ei olegi libe, sest lumi ja jää on kõnniteelt ära sulanud. Rääkimata lõppematust hulgast pungadest.