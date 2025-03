See, et Rakveresse suhtuvad paljud kohalikud tagasihoidlikkuse ja kerge alaväärsuskompleksiga, oli minu jaoks ootamatu. «Ah, meil on siin väike linn ja suurt midagi ei toimu,» kuulsin ma esimesest päevast saati, kui siia elama kolisin. See suhtumine näib võimenduvat, kui kuuldakse, et ma olen varem pikalt Tallinnas elanud. «Oi! Sul hakkab siin igav.»