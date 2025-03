Väga vanast ajast

Kardan, et see ehitamine võis käia samamoodi kui praegusel ajal: kõigepealt võeti hinnapakkumine ehk pakkumus. No ja kes kõige vähem pakkus ehk odavamalt ehitas, eks see oligi võidumees. No läbi ei läinud ehitaja, kes pakkus müüride paksuseks pool meetrit. See müür tundus ordulinnuse tellijate jaoks liiga õhuke. Ordumeister arvas, et teeme seina paksuseks vähemalt kaks ja pool või kolm meetrit – see on ikka vähe kindlam ja peab kauem vastu. Ja õigesti arvas.