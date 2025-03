Uus maantee Haljala ja Kukruse vahele: mille jaoks ja millal?

Aga milleks on Tallinna–Narva maanteele üldse uut trassikoridori vaja? Vähemalt Haljalast – täpsemalt Põdruse ristist – kuni Padaoruni on tee sirge ja lai, liiklus mahub sinna kenasti ära. Tõsi, edasi läheb asi keerulisemaks: kuni Rannuni ja sealt edasigi on tee käänuline, rääkimata Padaorust, kus iga suurema tuisuga võivad probleemid tekkida.