Vaade: koolinoorte õppetund poliitikutele

Igaks juhuks selgituseks: «volikogu istung» oli gümnasistide õppetöö osana korraldatud linnavolikogu istungi simulatsioon, millest pikemalt on kirjutatud uudisloos.

Pärisvolikogu esimees Mihkel Juhkami kiitis noori selle eest, et nende sõnavõttudest võis kergesti aru saada, kas matkiti koalitsiooni või opositsiooni esindajat. Teadmiseks pärispoliitikutele: isikud, kes linnavolikokku ei kuulu, saavad pärisistungeid kuulates samuti hästi aru, kes on kes. Ilma nägu ja häält kokku viimata.

Koolinoored esitasid selliseid sõnavõtte teadlikult – ma loodan, et nad ise ikka mõistsid, kui peene irooniana see paistis.

Volinikud võibolla ei tea, aga tegelikult on neil kõigil väga sarnane käitumis- ja sõnaseadmismuster, pidagu nad oma istungeid siis Toompeal, Rakveres või Viru-Nigulas. Igas volikogus on demagoogid, naljahambad ja lihtsalt edvistajad, kes imetlevad pigem enda sõnaosavust kui välja puhutud jutumullide sisu. Rääkimata opositsioonipoliitikute «vihapursetest», mida sageli püütakse vürtsitada faktidega, millel pole kõnealuse teemaga absoluutselt mitte mingisugust seost.

Koolinoored tabasid istungit jäljendades sellised detailid väga hästi ära – nagu juhendaja Heli Kirsi ütles, oli tehtud kõvasti eeltööd ja jälgitud muuhulgas ka pärisvolikogu istungeid. Kui sõnavõtt algab rõhuasetusega «mina kui kauaaegne pedagoog ...», siis mida see näitab? Esineja väärikust või hoopis suurt ego? Või kui Tallinna tänava koolimaja sulgemisest rääkides jõutakse sujuvalt Alar Kotli ja Julius Seljamaani, kas see on siis kõneleja erudeeritus või hoopis eputamine?