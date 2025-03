Vanaema, räägi mulle oma lugu

Mälestusteraamatu esimesele leheküljele tuleb kleepida oma pilt. Olen sellel pildil 40-aastane. Midagi on läinud, aga palju on ka veel ees. Sugulased ütlevad, et olen oma isa nägu. Mul pole selle vastu midagi, sest mu isa oli ilus mees. Aga nagu minu lemmikreporter Mirko Ojakivi ütleb, probleem on selles, et suurema osa sellest ilust on ta endale jätnud. Minu vanemad on viit tärni tänu väärt, sest nad on oma geneetilisest pärandikirstust mulle edasi andnud parima. Kõik elus tehtud vead on minu enda omad.