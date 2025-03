Tõrmas rõngastatud leevike tabati 500 kilomeetri kaugusel Soomes

See oli Sven Hõbemäe pika rõngastamiskarjääri esimene leevikese taasleid. Nimelt on leevikesel tugev nokk, millega nätsutab alumiiniumist rõnga niimoodi ära, et sealt ei loe enam ühtegi numbrit välja. "Ju siis oli rahulik proua," pakkus linnuhuviline, miks see alumiiniumist rõngas ilusti vastu oli pidanud. Eelmisest aastast kasutab Hõbemägi terasesulamist rõngaid, mis on vastupidavamad.