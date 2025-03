Rakvere, Kadrina ja Vinni paistsid talimängudel silma

Omavalitsustevahelisi mõõduvõtte peab volikogu esimees väga olulisteks. "Kui Viru-Nigulal on head lauatennisistid, siis see on neile väljundiks," märkis ta.

Tiimi kokku pannud Kadrina spordikeskuse juht Robert Salep ütles, et vald annab sportlastele võimaluse osaleda, kedagi meelitama ja taga ajama ei hakata. "Kes tahab, see läheb," kõneles ta. Selline viis on osutunud sobivaks, sest Kadrinal läks väga hästi nii suusaorienteerumises, murdmaasuusatamises kui ka naistemaadluses.

Eestimaa spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt ütles, et talimängud näitavad, kui oluline on sport kohalikele kogukondadele. "On rõõmustav näha, et nii suured kui ka väikesed omavalitsused panustavad sporti ja toovad oma parimad sportlased võistlema. See näitab, et sporditegevus on elujõuline igas Eesti nurgas," rääkis Volt ja lisas, et järgmisena ootavad spordisõpru 50. Eesti omavalitsuste suvemängud.