Hollandi hävitajad F-35 harjutasid Rutja rannikul droonitõrjet

"Meie missioon Eestis on selge: Balti õhuruumi turvamine. Üks F-35 põhifunktsioone on integreeritud õhu- ja raketikaitse, seetõttu andis see droonivastane harjutus suurepärase võimaluse taas demonstreerida meie võimekust sellel alal. Selle planeerimine ja elluviimine meie liitlase Eestiga kinnitab meie ühist pingutust NATO territooriumi kaitsmisel," ütles Ämari lennubaasis Balti õhuturvet tagava Hollandi kuningliku õhuväe kontingendi ülem kolonelleitnant Swinger.