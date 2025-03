Saame tuttavaks! Raido Roostalu: Virumaa Suvesaund võiks inspireerida trubaduuri, aga ka tervet orkestrit

​Rakvere on minu jaoks kindlasti RLV Massive.

Kui mõtled Virumaa Suvesaundile, siis keda võiks see konkurss inspireerida?

Ma ei saaks siin üht kindlat joont tõmmata. Konkurss võiks inspireerida trubaduuri, aga ka tervet orkestrit. Kindlasti leidub igas muusikalises koosluses keegi, kellele meeldib lisaks muusika esitamisele ka muusikat luua, nii et suvesaund on kindlasti hea väljund neile, kellel on loomevajadus.



Kindlasti on Virumaa Suvesaund hea väljund ka neile, kes loovad elektroonilist muusikat. Tänavusel konkursil püüamegi eraldi fookuse pakkuda nii bändidele kui ka elektroonilise muusika produtsentidele.

Virumaa Suvesaund on toimunud neli aastat, tänavune on viies ja ühtlasi pisike juubel. Mis sel aastal teisiti on?

Jah, pisike juubel, suure juubelini on veel aega. Mulle näib, et Virumaa Suvesaundil on aeg temaatilisemaks minna ehk et tänavune konkurss saab keerlema hittide ümber. Lääne-Virumaalt on tulnud mitmeid one-hit wonder’eid ehk ühehitimeistreid, kelle hittpala paljud teavad, kuid ei aima, et tegemist on virulasest muusikuga. Sel aastal tahame üles leida meie praeguse aja hitimeistrid ja tuua nende hitid päevavalgele.



Teisalt on plaanis avardada auhinnapagasit ja pakkuda rohkem esinemisvõimalusi erinevas žanris muusikat viljelevatele artistidele. Üheks esinemisväljundiks on kindlasti Rakvere linnapäevade ajal kultuuri­laval ülesastumine, see võimalus jääb.