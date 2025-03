Raamatukogu töötaja Sirje Reinula sõnul on täägikogu omanik üks Jäneda küla elanik, kes oma nime eksponaatide juures näha ei soovinud.

Kogu omanik sai esimese täägi enda isalt. Ise hakkas ta neid juurde muretsema 10–15 aastat tagasi. «Ta ütles, et relvade disain, jooned ja ilu on omaette maailm. Talle see meeldib,» rääkis Reinula.