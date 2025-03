Priit Põldma toob "Süütu" Tapa raudteejaama

Madis Kõivu ja Sulev Keeduse ühiselt kirjutatud "Süütu" jõudis kinolinale 2017. aastal kolmikfilmi "Mehetapja. Süütu. Vari" keskmise osana. Lugu rullub lahti 1940. aastate teises pooles ühes Virumaa tööstuslinnas, kuhu on sõja järel elama sattunud noor ingerisoome naine Elina. Nõukogude võim kuulutab ingerisoomlased rahvavaenlasteks ja hakkab neid Venemaale saatma. Ainus võimalus väljasaatmisest pääseda on abielluda mõne kohalikuga. Mõtlemisaega ei ole, tegutseda tuleb kohe.

Dramatiseerija ja lavastaja Priit Põldma sõnul paelus "Süütu" teda oma näiliselt lihtsa, kuid psühholoogiliselt vastuolulise looga. "Filmi vaadates tekkis tahtmine selle maailma süveneda, neid inimesi ja situatsioone lähemalt uurida. Tegelased avastavad end olukorrast, kus võim tungib nende isiklikesse suhetesse, eraelust saab sõjatanner. Senine maailm on üleöö kadunud ja uus tundub uskumatu nagu unenägu. Kuidas sellega kohaneda? Millest võib ellujäämise nimel loobuda?" arutles Põldma.

"Süütu" sündmustik on inspireeritud ühest tõestisündinud loost."Ingerisoomlaste saatus ja valikud, millega nad Teise maailmasõja eel, ajal ja järel silmitsi pidid seisma, olid ääretult karmid," lausus ​Põldma. "Mulle tundub, et ingerisoomlaste lugusid on seni Eestis vähe räägitud. Nende lugude kaudu saab mõelda laiemalt väikerahvaste enesemääramise õigustest ja võimalustest. Ajal, kui eestlastena enda püsimajäämise eest võitleme, võib meie kõrval elada mõni veel väiksem ja veelgi keerulisemasse olukorda sattunud rahvakild," arutles lavastaja.