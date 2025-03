Rakveres esineb MUBA lastekoor

Kontsert toimub Hariduse- ja Kultuuriseltsi KAUR kontserdisarja “Muusikatunnid MUBA-ga” raames. Kaurikooli juhi Anne Nõgu sõnul on tavapärasest suuremaid kollektiive külla tulemas kontserdisarja raames veelgi - juba aprillis esineb Rakveres MUBA kammerorkester. "Hea meel on tõdeda, et just laulu- ja tantsupeo aastal jõuab Rakverre üks Eesti mastaabis väga heal tasemel lastekoor," märkis Nõgu.

Tallinna Muusika- ja Balletikooli (MUBA) lastekooris laulavad kooli klassika- ja rütmimuusika suuna õpilased. Koor on Tallinna Muusikakeskkooli lastekoori, kelle tegevus ulatub aastakümnete taha, järeltulija. Varasem koosseis on olnud edukas paljudel vabariiklikel ja ka rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel. Reisid on koori viinud Saksamaale, Itaaliasse, Hispaaniasse, Lätti, Leetu, Rootsi ja Soome. Kõrgeim saavutus oli grand prix‘ 2005. aastal Euroraadio koorikonkursi "Let the Peoples Sing" Saksamaal Kölnis.