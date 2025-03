GALERII Rakvere Magaziin kolis kilomeetrikese põhja poole

Neljapäeva hommikul seisis Magaziini uue poe ees huvilisi igast Lääne-Virumaa nurgast. "Lihtsalt tulin vaatama. Ei oska kohe öeldagi, mis tunne on. Mis see tunne ikka on. Uus ja uhke ja huvitav," rääkis pensionär Aksel Lavrits Saueaugu külast. Mees oli ukse juurde kogunenud järjekorras kõige esimene.