Päästeamet palub maaomanikel hoida veeohutuspüstikutel silma peal

Praeguseks on selliseid infostende üle Eesti paigaldatud ligi 700. Paraku lõhutakse neid Virkala sõnul üsna kiires tempos. Eelmisel kevadel oli ühel või teisel moel rikutud umbes kolmandik stendidest. Uljaste järve kaldal asuvale infostendile on viimased kümme aastat tulnud igal kevadel hankida uus päästerõngas ja viskeliin.

Maaomanik hoiab infostendil regulaarselt silma peal, et see oleks hooldatud ja päästevahendid oleksid kasutusvalmis. Juhul kui päästevahendid on varastatud või rikutud, organiseerib maaomanik oma vahenditest uued.