Vaenukõne seaduse eelnõu on kuskil poolel teel seisma jäänud ja palju pole sellest viimasel ajal isegi juttu tehtud. Erandiks ETV hiljutine saade «Impulss», kus selgus peamiselt see, et eriti hästi seaduse sisust aru ei saada, aga pigem ei olda selle vastuvõtmisega ka nõus.