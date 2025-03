Veebruari keskel riigikogu ees Eesti välispoliitika eesmärke tutvustades rõhutasite te vajadust kiiresti selgeks mõelda ja läbi arutada fosforiidivarude targa kasutamise küsimuse. Milline oleks teie arvates fosforiidivarude tark kasutamine?

Me teame, et meil on fosforiidivarud ja meil on terve rida haruldasi muldmetalle, mis sellega kaasnevad, Eestis olemas. Nüüd peame esmajoones viima lõpuni uuringud, mida on väga põhjalikult tehtud, saamaks aru, mis meie maapõues peitub ja mida oleks sellest kõigest võimalik väärindades saada. Nende uuringute lõpule jõudmisega läheb veel aasta-poolteist aega.