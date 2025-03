Fotod Ettevõtlikud naised kuulutasid välja Virumaa aasta naise

Virumaa aasta naiseks kuulutati ettevõtja ja kauaaegne tantsuõpetaja Merje Poom. "No vot, see on nüüd lops küll," oli Merje Poom auväärsest tiitlist silmanähtavalt üllatunud ja lisas, et Virumaa ettevõtlike naiste galale tulles oli tiitli saamine see, mida ta kõige vähem arvata oskas.

"Kui sellised asjad juhtuvad, siis see ongi päriselt üllatus," rääkis Merje Poom, kes pole enda sõnul kunagi teinud oma igapäevast tööd ühegi tiitli nimel. Tema sõnul on tööd tehes tavaline see, et saadakse kõrvetada, tunnustuse ja kiituse pälvimine on aga hoopis erakordsem. "Pigem pannakse puid alla ja kritiseeritakse. Nahk kasvab paksuks, lihtsalt teed oma asja ega mõtle sellele, et keegi võiks sind päriselt märgata," oli Poom aasta naise tiitli pälvimisest ilmselgelt liigutatud.