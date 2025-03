Tõrma kalmistu kasutamiseks kehtestati uus eeskiri

Üks olulisemaid muudatusi puudutab uute hauaplatside kasutusse andmist. Nüüdsest saab uue hauaplatsi kasutuslepingu sõlmida isik, kelle elukoht on Rakvere linn, Rakvere vald või Vinni vald. Surnu viimane elukoht ei oma tähtsust. Rakvere valla kodulehel on kirjas, et kirstuplatsi minimaalne suurus on 1,25 x 2,5 meetrit ning platsi täpse suuruse määramisel arvestatakse kalmistu planeeringut ja võimaluse korral ka kasutaja soove. Juba kasutuses olevate hauaplatside suurust see muudatus ei mõjuta.