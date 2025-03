Nädala kaja: tuleme üksteise kõri kallalt ära

Viimase nädala-paari jooksul on saanud selgeks, et Eesti koos oma poliitikaga on globaalses mõttes kärbsemust, keda isegi jutuajamistele ei kutsuta, näiteks Suurbritannias toimunud vabade Euroopa riikide julgeolekuteemalisele nõupidamisele. Seda vaatamata asjaolule, et meie idapiiri taga laamendab, vabandage väljendust, üks diktaatorist debiilik ja et Ukraina sõja võimalik lõpp koos sellega kaasnevate lepingutega mõjutab päris kindlasti lähitulevikus ka meid.