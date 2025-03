Aseri tööstusala arendamise projekt läks vett vedama

Aseri aleviku põhjaosas asub Mere ja Tehase tänava ristumiskoht. Varasematel aegadel kattis Mere tänavat asfalt, aga praeguseks on see nii lagunenud, et asfaldi olemasolu kruusapudru sees võib üksnes aimata. «Augud on väga suured. Siin praktiliselt ei ole võimalik enam autodega sõita,» kurtis Viru-Nigula vallavolikogu liige Gaido Kentem.