Nädala lind: väikeluik

Väikeluige teine alamliik pesitseb Kanadas ja Alaskas, kuid kuna kogu Euraasia populatsiooni järelkasv sirgub Venemaal, on levinud mõnedes andmebaasides info, justkui oleks tegemist Venemaa rahvuslinnuga, kuid see info on ekslik. Venemaal pole rahvuslindu. Väikeluigega väga sarnane laululuik on aga Soome rahvuslind. Ega pealiskaudsel vaatlemisel polegi väikeluigel ja laululuigel lihtne vahet teha. Väikeluik on küll veidi väiksem, kael on lühem ja kollane nokatüvik on lühem, aga kui nad laululuigega parasjagu kõrvuti end ei eksponeeri, pole vahetegemine ilma binokli abita kuigi lihtne. Igatahes tasub proovida, kevadkuudel näeme üleujutatud avamaastikul ja veekogudel arvukalt nii laulu- kui väikeluiki.