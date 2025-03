Karmen Joller on perearst ja riigikogu liige, kelle väljaütlemised on tihtipeale toonud kaasa sõnavahetusi ja kommentaare, kus nii mõnigi kord rünnatakse rahvaesindajat ka isiklikult, selmet et tekiks arutelu. Mis on ebateadused, mille vastu ta julgelt sõna võtab, ja miks need levivad? Mismoodi hoida vaimset ja füüsilist tervist segases maailmas ning mida arvab ta tervise arengu instituut (TAI) värsketest soovitustest?