Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Rakvere Rajooni Riikliku Statistika Informatsiooniarvutusjaam on üks paljusid asutusi, kus tegevuse põhiraskus lasub naistel. Kaheksakümne kolme töötaja hulgas on ainult neli meest. Eksisteerimise neljateistkümne aasta jooksul on arvutusjaam muutunud arvestatavaks ettevõtteks teiste asutuste hulgas rajoonis. Teeme mehhaniseeritud arvutustöid viiekümnele alalisele tellijale (maht ületab 165 000 rubla aastas). Kuus töödeldakse keskmiselt 300 000 perfokaar­ti. Põhiline on majandite auto­transpordi, töötasu- ja realiseerimisdokumentide ning traktorite teekonnalehtede läbitöötamine. Kui varem kasutati küllaltki müra tekitavaid SAR- ja KEL-tüüpi elektromehaanilisi arvutusmasinaid, siis aastatel 1972–1973 mindi täielikult üle Saksa DV-s toodetud elektroonilistele arvutitele «Soemtron 220». Järjekindlalt saame juurde uusi masinaid. 1974. aastal anti meile komplekt suuri arvutus-perforatsioonimasinaid ja viis summeerimismasinat «Ascota 314». Praegu on asutusel 61 mitmesugust arvutusseadet. Mahu suurendamist takistab ruumikitsikus, samuti inimeste vähesus. Uue tootmiskorpuse ehitamine lükkus mitmetel põhjustel käesolevasse aastasse. Selle valmimine 1976. aastal looks eeldused edukaks tegevuseks järgmisel viisaastakul, parandaks oluliselt töötingimusi ja tehnilist baasi (elektronarvuti kasutuselevõtmine). Meil on 22 kommunistliku töö eesrindlast, kõik võtavad osa gruppidevahelisest sotsialistlikust võistlusest. Kirjutas juhataja Leo Karus.