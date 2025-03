Lehtse eramajadel pole endiselt ühisveevärki ega -kanalisatsiooni

„Ma olen rääkinud nii Tapa valla kui kliimaministeeriumiga, et inimesed saaksid omale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni. Praegu see on Lehtses väga väikesel alal. Tundub, et üks põrgatab palli teisele, aga keegi palli kinni püüda ei taha,” kurtis Lehtses tegutsev kunstnik Maryliis Teinfeldt-Grins.