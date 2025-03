Maksim Butšenkovi umbusaldamine oli minu kaalutletud otsus

5. Valla eelarve: Pidu reformierakonna moodi? Kuni raha otsa saab!

Suured ja ambitsioonikad projektid võivad tunduda ilusad, kuni saabub tegelikkus – numbrid Exceli tabelis. Reformierakonna meetodit on riigi tasandil nähtud: laename, kulutame, ehitame ja kui eelarve läheb lõhki, siis küll keegi teine hiljem maksab. Ma ei ole nõus kaasa mängima selles Tapa minivariandis. Kui ujula on valmis ja eelarves on auk, kes siis vastutab? Keegi? Ei, nagu ikka, vastutab maksumaksja.

6. Volikogu esimees ja eetika: kas poliitika peaks olema isiklik?

Minu jaoks peaks volikogu esimees olema erapooletu, tasakaalukas ja suuteline juhtima volikogu ilma isiklike rünnakuteta. Kahjuks läks see umbusaldus isiklikuks, mida oli näha ka Virumaa Teataja artiklis, kus Butšenkov püüdis end näidata süütu ohvrina. Poliitiline juht peaks ühendama, mitte lõhestama.

7. Reformierakond: sama hävitav kohalikul tasandil kui riigi tasandil

Riiklikul tasandil on reformierakond näidanud, et nende majanduspoliitika viib kriisini ja nende sotsiaalpoliitika lõhub ühiskonda. Kohalikul tasandil toimub sama muster väiksemas mõõtkavas: keskväljaku projektid, suurehitused, eelarveauk ja lõpuks maksavad kõik selle kinni. Seega, kui kellelgi on veel küsimus, miks reformierakonda valitsusest eemal hoida – vastus on lihtne: nad ei suuda rahaga vastutustundlikult ringi käia.

Lõpetuseks: Ei, ma ei ole nõus!

Seetõttu pidasin umbusaldamist õigustatuks – see oli reaalne võimalus moodustada uus koalitsioon, mis ei oleks sõltuv reformierakonna poliitilisest agendast. Kahjuks otsustasid EKRE Tapa piirkonna liikmed teisiti. Tulemuseks? Reformierakonna poliitika jätkub, EKRE juhid saavad soojad kohad ja maksumaksja saab arved.

Poliitika ei ole ainult kompromisside kunst – poliitika on ka vastutuse võtmine ja oma valijate esindamine. Kui see tähendab, et pean jääma opositsiooni, siis olgu nii. Minu maailmavaade ja poliitilised väärtused ei ole müügiks.

Ja muide, saan nüüd väga hästi aru, miks paljud ettevõtjad ei soovi poliitikasse sekkuda – reaalsus on see, et poliitikat tehakse sageli mitte valijate, vaid teatud isiklike huvide nimel. Õppetund on kirjas! Parem hilja kui ....