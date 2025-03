Üks ostjatest, Kaspar Reinson, laskis kimpu siduda 27 roosi. "Ei tohi paarisarv olla, peab olema alati paaritu," selgitas mees. "Roos on selline südamlik lill. Nartsiss ja tulp on kuidagi tavapärased," põhjendas ta. Vinni-Pajustis ja Eesti mereakadeemias õppinud Reinson töötab kaubalaeva peal, mis veab Norrast Taani kive, et sinna tehissaart ehitada. Kuus nädalat on ta tööl, kuus nädalat kodus.