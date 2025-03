Skandaalne lehmakommionu on jõudnud Võsu alevikku

"Mees müüs kuute erinevat sorti komme, millest kaks olidki need lehmakommid. Seal olid küll mingid hinnad kirjas, aga ma isegi ei vaadanud neid hindasid, sest ma eeldasid, et hinnad on mõistlikud," meenutas Ljaš.

Ta hakkas kommionuga rääkima. Onu tõstis kommid kaalule, ütles, et see on 300 grammi. "Ma tahtsin kaardiga maksta. Siis läks hetk aega. Ta ei olnud veel summat öelnud, aga ühel hetkel ta ütles, et see teeb 23 eurot," rääkis naine.