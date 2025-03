Hiljuti, 3. märtsil, tähistas maailm üleilmset kuulmispäeva. Rakvere haigla otorinolarüngoloog ehk kõrva-nina-kurguarst Tõnis Pruler, kes on ametis olnud juba üle 15 aasta, on veendunud, et hea kuulmine ja kõrvatervis on suuresti inimese enda teha.