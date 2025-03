Juhtkiri: valitsusrong lohiseb edasi

Ei meenu, et kunagi varem oleks Eestis nii väikese toetusega võimul oldud. Ja see pole enam ei demokraatlik ega normaalne. Tõsi, me valime parlamenti viieks aastaks ja ükski seadus ega reegel ei sunni koalitsiooni lähtuvalt erakondade hetkepopulaarsusest ringi tegema, aga esmaspäeval tekkinud olukord pole enam vastuvõetav. See ainult suurendab lõhet ühiskonnas. Reformierakonnal ja Eesti 200-l oleks tegelikult riigimehelik valitsus täiesti laiali saata, kui on näha, et see ei toimi.