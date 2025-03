Repliik: kas siis selle maa keel?

Need pea igale eestlasele tuntud sõnad on paberile pannud meie rahvuspoeet Kristjan Jaak Peterson, kelle sünniaastapäev alanud nädalasse jääb. Luuletus «Kuu» on ühest küljest kui nüüdisaja eestlaste nukker hingekaemus, kuid teisalt ka manifest tulevikku.