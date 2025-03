Lasteaed kutsub lahtiste uste päevale

Rakvere Waldorfi kooli lasteaia lapsevanem Evelin Rikma rääkis, et​ ​Waldorfi pedagoogika põhimõtteid järgiv õpe pakub võimalusi vabaks liikumiseks ja mänguks, lähtutakse loodusrütmidest, päeva- ja nädalarütmist ning aastaaegade pühadest. "Rühmaruumide sisekujunduses ja mänguasjade valikul on kasutatud looduslähedasi ja keskkonnasõbralikke materjale ja lahendusi. Avar hooviala on parim paik õuemängudeks iga ilmaga. Mudaköögid on avatud aastaringselt, kevadel vahetatakse kelgud jalgrataste vastu ja sügisel saab oma aia õuntest valmistada mahla ja kooki," jutustas ta.

Kahe lapse ema Margit Tandru julgustas külla tulema: "Meile vanematena meeldib lasteaia juures kõige rohkem see, et lastele seal meeldib ja nad ennast seal tõepoolest hästi tunnevad. Mu poeg on saanud ennast õues sõpradega koos tühjaks joosta ja mudas rullida, sest nii on tema jaoks tore. Mu tütar saab rahulikult kiigel pilvi vaadata, sest talle sobivad rohkem rahulikud tegevused. Me kõik oleme erinevad ja on imeline, kui seda lastakse olla."