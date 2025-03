Urmas Vadi uurib lasteaia pingevälja

Viimati lavastasite Rakvere teatris õige ammu, aastal 2012 "Hullumaja suvepäevad Vaino Vahingu ainetel". Miks kujunes paus nii pikaks? Kas Rakvere hirmutas kuidagi?

Tookord natuke hirmutas jah. Ega ma tegelikult ju väga tihti ei lavastagi. Lavastamine teatris on minu jaoks suur vabadus. Seda saabki teha ainult siis, kui on midagi toredat teha. See ei ole töö või kohutus. Siis mul on tunne, et saan osa teatri pühapäevast. See mulle meeldibki: esmaspäeva, teisipäeva ja kolmapäevaga ei pea tegelema, oled kohe reedes ja tulevad laupäev ja pühapäev. Mulle meeldib, et ei ole mingit sundust teha kaks lavastust aastas. See hirmutaks mind. Arvan, et mul ei oleks nii palju mõtteid.