Kaido Ole näitab tuliuusi maale

Näitusel eksponeerib Kaido Ole ainult kõige uuemaid maale, mis on valminud viimaste kuude jooksul ning mida pole varem eksponeeritud. "Mulle meeldib ka see, et ükski neist maalidest pole tehtud ekstra selle näituse tarvis, vaid rohkem-vähem muudel inimlikel või kunstilistel põhjustel," nimetas kunstnik.

Kaido Ole sõnul on kaks maali jätkuks töödele, mis said tehtud eelmisel aastal eelmise näituse tarvis, üks on varasema töö parandatud versioon, üks pilt on tehtud kolleegiga vahetamiseks. "Ühe maali tegin, et vahetada avalikus ruumis välja üks oma üsna vana teos, mis mulle enam ei meeldinud, lausa häiris," märkis Kaido Ole.