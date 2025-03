Ribakardinad ja rulood koguvad populaarsust

Raimo Nenonen pensioneerus kahe aasta eest ja müüs oma ettevõtte Spege Investile. «Aga Raimo on meil siiamaani nõustajaks,» rõhutas Rakveres elav soomlane Sami Tammi, kes on alates eelmise aasta novembrist ettevõtte tegevjuht.

Tammi abiliseks Lääne-Virumaal on Tim Leesnurm, kes tegutseb Päikesedekoori müügimehena. «Võibolla siinkandi inimesed ei teagi, et selliseid kardinaid on võimalik tellida,» sõnas Leesnurm.