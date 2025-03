Repliik: soolapuhujad püüavad kergeusklikke

Lihtne guugeldamine näitas, et Ayyadurai näol on tegemist India-Ameerika inseneri, ettevõtja ja vaktsiinivastasega, kes levitab vandenõuteooriaid, pseudoteadust ja alusetuid meditsiiniteemalisi väiteid. Hindust soolapuhuja on endale omistanud muuhulgas e-posti väljamõtlemise ja on üritanud kandideerida ka Ameerika ühendriikide presidendiks, kuigi see õigus on sünnipärastel Ühendriikide kodanikel ja seda Ayyadurai ei ole.