Video Rakvere kesklinnas kahtlaselt käitunud kaubikujuhi narkotest osutus positiivseks

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse välijuht Tauno Vettik ütles, et enne kella kahte päeval sai politsei teate, et Rakveres F. G. Adoffi tänava kaubanduskeskuse juures seisab ohutuledega kaubik, mille juht käitub ebaadekvaatselt​. Häirekeskusesse helistanud teataja kahtlustas, et sohver võib olla joobes.