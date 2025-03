Anneli Banner on raamatu "Eesti aia ajalugu" autor ning on põhjalikult uurinud koduaedade kujunemislugu. Ettekandes teeb ta ülevaate aiakultuuride kasvatamisest mõnedes Virumaa mõisaaedades ja taludes ning räägib sellest, kuidas aiataimede sortiment on aja jooksul muutunud. Samuti tuleb juttu, kuidas mõis taluaedade käekäiku mõjutas.