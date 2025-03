Väike-Maarja seltsimajas kõlab sel reedel tantsumuusika puhkpilliorkestritelt

Käesoleval hooajal on Lääne-Virumaa eri paigus käima läinud seltskonnatantsu kursused. Tantsuõhtul on võimalik kõiki õpitud tantsustiile praktiseerida. Taavi Taar selgitas, et 1920. ja 1930. aastatel oli pasunakoor Väike-Maarjas ainuke kollektiiv, kes kohalikus seltsimajas tantsuõhtuid pakkus. "Korraldati tantsukursusi, kus oli kavas foks, tango, aeglane valss ja veel mõni tol ajal moodne tants, kuid selliseid noote orkestril polnud. Püüti küll midagi teha, aga see oli nii algeline, et publik hakkas nurisema. Nüüdseks on Väike-Maarja Pasunakooril repertuaarivalik lai ning sellega probleemi ei teki," tutvustas Taar pasunakoori rahva tantsitamise ajalugu. Tantsuõhtule on oodatud kõik ning lisaks spetsiifilisematele tantsulugudele kõlab hoogsat muusikat, mille järgi tuleb igal eestimaalasel tants loomulikult, ilma skeemidele mõtlemata välja.